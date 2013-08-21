台湾已公布经济指标--2013/8/21

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 6月 -0.43% -0.27% r 8/23 -- 季调失业率 6月 4.17% 4.19% 8/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +0.08% +0.60% 9/5 -- 外汇存底(亿美元) 7月底 4,091.18 4,066.06 9/5 -- 商品出口(y/y) 7月 +1.6% +8.6% 9/9 -- 商品进口(y/y) 7月 -7.6% +6.8% 9/9 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +4.82% +4.32% 8/26 -- *外销订单(y/y) 7月 +0.5% -3.5% 9/25 -- *经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- *国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数