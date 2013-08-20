台湾金融：人民币外币结算平台将以中银台北为清算行--央行

路透台北8月20日 - 台湾央行副总裁杨金龙周二表示，目前由台湾财金公司所建置的外币结算平台，其中在人民币业务方面未来将邀请中国银行 台北分行做为该平台的清算行，并配合中银总行的全球通汇系统，将于今年9月上线。

台湾央行发出的新闻稿指出，在9月上线后，经由中银台北与总行系统，以及中国人民银行支付清算系统(CNAPS)联结，两岸人民币汇款就可以透过外币结算平台来处理。

此外，新闻稿称，台湾央行的工作小组正进一步规划扩增外币结算平台的功能，包括建置台币与外币之间，以及不同外币间交易的同步即时收付(PVP)机制，预计在今年12月底完成，明年第一季上线。

台湾央行并称，未来待美元/人民币结算、清算运作一段时间后，央行将规划加入其他主要货币(如欧元及日圆)，并将外币债券交易所涉的款券同步收付(DVP)，也透过外币结算平台处理。

央行副总裁杨金龙并向外资银行及金融业者喊话，希望外商银行都能在明年中以前加入这项平台，并希望目前绕经境外代理行的汇款，都能回到外币结算平台处理。