路透基点：深圳控股俱乐部贷款部分进入二级市场出售--RLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，红筹股公司深圳控股有限公司2010年9月自行安排的一笔4亿美元四年期俱乐部贷款中，有部分贷款以平价进入二级市场出售。

该笔贷款在初级市场的利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。参贷银行包括中国农业银行、中银香港、东亚银行、星展银行、恒生银行、中国工商银行及永隆银行。

借款人同时还正在自行筹办一笔最高4亿美元的五年期贷款案。贷款平均期限为4.75年，利率为LIBOR加码260个基点。邀请银行以280个基点的综合收益参贷，前端费为95个基点。所筹资金将用于一般营运资本。

借款人上次在银团贷款市场筹资是在2011年9月，签署了一笔3.4亿美元四年期贷款，利率为LIBOR加码295个基点。

深圳控股是一家地产开发商，深圳市政府持有多数股权，其公布2012年营收增长17%至86亿港元(11亿美元)。(完)