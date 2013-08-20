澳洲个股：必和必拓称中国经济情况相对稳健

路透墨尔本8月20日 - 全球矿业巨头必和必拓 行销部门负责人周二表示，中国目前钢铁产量高于公司原先预期，他认为这是中国经济的一个正面迹象。

“几周前我在中国的时候，客户方面透露出低调的信心，”必和必拓行销总裁Mike Henry向分析师表示。

“因此我们目前在中国所看到的，是显示中国经济相对稳健迹象，目前对于可能硬着陆的担忧远低于几个月前。”

Henry指出，铁矿石价格一部分是受到中国国内供应限制的支撑。