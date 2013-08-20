澳洲个股：必和必拓称中国经济情况相对稳健

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透墨尔本8月20日 - 全球矿业巨头必和必拓 行销部门负责人周二表示，中国目前钢铁产量高于公司原先预期，他认为这是中国经济的一个正面迹象。
“几周前我在中国的时候，客户方面透露出低调的信心，”必和必拓行销总裁Mike Henry向分析师表示。
“因此我们目前在中国所看到的，是显示中国经济相对稳健迹象，目前对于可能硬着陆的担忧远低于几个月前。”
Henry指出，铁矿石价格一部分是受到中国国内供应限制的支撑。
“我们并不预期这会无限期持续下去，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。