台湾金融：金管会放宽公司债发行规定，下周起外资发宝岛债可适用新法

路透台北8月20日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，将在近日发布施行相关修正法规，全面放宽公司债的发行规定。该会官员指出，新法在公告程序后可望于下周一生效，届时外资若在台湾发行人民币宝岛债将可适用大幅简化后的新法。

新法将让外国发行人销售给专业投资机构的外币计价普通公司债(含宝岛债)，不必再向金管会申请发行，也不须要取得台湾央行的同意函，只须要向台湾央行事前报备即可，大大简化了发行程序。

此次修法重点尚包括未来发行公司发债不再须要取得信评、将投资人分级为专业机构及一般散户等。

法令相关细节请参阅金管会网站 www.fsc.gov.tw/ch/#tabs-2