台湾金融：金管会放宽公司债发行规定，下周起外资发宝岛债可适用新法

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北8月20日 - 台湾金融监督管理委员会周二称，将在近日发布施行相关修正法规，全面放宽公司债的发行规定。该会官员指出，新法在公告程序后可望于下周一生效，届时外资若在台湾发行人民币宝岛债将可适用大幅简化后的新法。
新法将让外国发行人销售给专业投资机构的外币计价普通公司债(含宝岛债)，不必再向金管会申请发行，也不须要取得台湾央行的同意函，只须要向台湾央行事前报备即可，大大简化了发行程序。
此次修法重点尚包括未来发行公司发债不再须要取得信评、将投资人分级为专业机构及一般散户等。
法令相关细节请参阅金管会网站 www.fsc.gov.tw/ch/#tabs-2
虽然法令放宽有利吸引外资至台湾发债，但因全球利率反转趋势，台湾已有两个多月没有新的宝岛债发行。台湾柜买中心此前称希望公股银行带头发行 ，台湾第一金控 旗下第一银行董事会于日前已通过将申请发行30亿人民币宝岛债。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。