港股业绩：世茂房地产称有信心提前于10月完成全年销售目标

路透香港8月20日 - 中国房地产商--世茂房地产 周二表示，有信心可于10月份提前完成全年550亿元人民币的合同销售目标；且毛利率维持于35-36%的较高水平。

该公司宣布，截至6月底止半年撇除投资物业重估增值后的核心净利按年上升60.7%，至29.95亿元人民币，受惠期内入账的楼盘项目增加由去年同期的32个增至41个，以及平均入账销售价格上升一成，至每平方米11,059元。

“去年我们没有怎样买地，但今年上半年我们购地较多，所以下半年会是销售重点...，但上半年在没有太多新供应（货量）下业绩仍不错，下半年的业绩很值得期待。”世茂房地产副主席许世坛在业绩发布会上称。

今年首七个月，该公司的合同销售额累计为366亿元，同比升38%。

许世坛表示，公司去年8月开始对旗下楼盘提价，这些收入会陆续于这一两年入账，所以相信维持35-36%的较高水平毛利率应没有问题。

此外，许世坛指出，公司计划将由购买土地到推出项目的时间，由九个月压缩至六个月，故此上半年所买入的多幅土地，可于下半年就推出发售，加快周转率。他承认六个月内开盘时间很短促，公司主要靠提前做好设计、施工等准备。

他指出，加快周转率并不意味着公司会积极购买更多土地，因公司目前持有约3,700万平方米（权益份额）的土地储备，其中七至八成为住宅用地，可足够约三年发展。

世茂房地产2013年的施工面积料达1,300万平方米，全年竣工500万平方米。许世坛预计，2014年公司的施工面积会比今年增加50%。

公布业绩前，世茂房地产今日收低1.32%，报18港元。过去一个月升逾13%。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)