中国能源：2017年中国将超越美国成为全球最大原油进口国

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透伦敦8月20日 - 顾问公司Wood Mackenzie周二指出，随着中国用车人口推升国内石油需求，到2017年时，中国将超越美国，成为全球最大原油进口国。
Wood Mackenzie在一篇报告中指出，到2020年时，中国原油进口额将达到5,000亿美元，远超美国原油进口额最高纪录3,350亿美元。
该公司预测，美国原油进口额到2020年时将下滑至约1,600亿美元左右，因美国页岩油产量取代来自中东及非洲的进口石油。
该公司认为，中国原油进口超过美国的时点大约会在2017年。
Wood Mackenzie预测，到2020年时中国进口石油量将由2005年的250万桶/日增至920万桶/日。而美国将由1,010万桶/日的高峰降至680万桶/日。
“这代表美国的供给需求愈来愈以北美为重心，而中国更加依赖中东及石油输出国组织(OPEC)的原油，”Wood Mackenzie全球市场总裁William Durbin指出。
到2020年时，OPEC占中国石油进口的比例，料从2005年的52%提高至66%。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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