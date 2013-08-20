中国能源：2017年中国将超越美国成为全球最大原油进口国

路透伦敦8月20日 - 顾问公司Wood Mackenzie周二指出，随着中国用车人口推升国内石油需求，到2017年时，中国将超越美国，成为全球最大原油进口国。

Wood Mackenzie在一篇报告中指出，到2020年时，中国原油进口额将达到5,000亿美元，远超美国原油进口额最高纪录3,350亿美元。

该公司预测，美国原油进口额到2020年时将下滑至约1,600亿美元左右，因美国页岩油产量取代来自中东及非洲的进口石油。

该公司认为，中国原油进口超过美国的时点大约会在2017年。

Wood Mackenzie预测，到2020年时中国进口石油量将由2005年的250万桶/日增至920万桶/日。而美国将由1,010万桶/日的高峰降至680万桶/日。

“这代表美国的供给需求愈来愈以北美为重心，而中国更加依赖中东及石油输出国组织(OPEC)的原油，”Wood Mackenzie全球市场总裁William Durbin指出。