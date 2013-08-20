马来西亚期市：棕榈油期货近日涨多后小幅回落，出口需求抑制跌幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡8月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二小跌，因交易员对近日涨势了结获利，但出口持稳，加上美国中西部大豆产区面临不利气候疑虑，令棕榈油期货跌幅缩减。
船货调查机构Intertek Testing Services周二公布，马来西亚8月1-20日棕榈油出口较上月同期成长10.3%，至880,979吨。
指标11月期约 下跌0.2%，收报每吨2,329马币(林吉特)，盘中区间为2,287-2,343马币。
“我们今天见到近日涨势后的一些修正，现在我们要观察是否有足够动能使价格守在2,300马币上方，”吉隆坡一外资券商交易员称。
总成交量为47,286口，远高于一般的35,000口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。