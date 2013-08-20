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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 18:43 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货近日涨多后小幅回落，出口需求抑制跌幅

路透新加坡8月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二小跌，因交易员对近日涨势了结获利，但出口持稳，加上美国中西部大豆产区面临不利气候疑虑，令棕榈油期货跌幅缩减。

船货调查机构Intertek Testing Services周二公布，马来西亚8月1-20日棕榈油出口较上月同期成长10.3%，至880,979吨。

指标11月期约 下跌0.2%，收报每吨2,329马币(林吉特)，盘中区间为2,287-2,343马币。

“我们今天见到近日涨势后的一些修正，现在我们要观察是否有足够动能使价格守在2,300马币上方，”吉隆坡一外资券商交易员称。

总成交量为47,286口，远高于一般的35,000口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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