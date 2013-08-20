马来西亚期市：棕榈油期货近日涨多后小幅回落，出口需求抑制跌幅

路透新加坡8月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二小跌，因交易员对近日涨势了结获利，但出口持稳，加上美国中西部大豆产区面临不利气候疑虑，令棕榈油期货跌幅缩减。

船货调查机构Intertek Testing Services周二公布，马来西亚8月1-20日棕榈油出口较上月同期成长10.3%，至880,979吨。

“我们今天见到近日涨势后的一些修正，现在我们要观察是否有足够动能使价格守在2,300马币上方，”吉隆坡一外资券商交易员称。