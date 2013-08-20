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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 19:29 BJT

印度汇市：央行再度干预市场，卢比收复今日多数失地

路透孟买8月20日 - 三位交易员称，印度央行再度通过国营银行从大约63.45-50卢比水准开始卖出美元，以推高卢比汇率。

卢比/美元 在央行干预下升至63.25/26的当日高位，自早盘时触及的64.13纪录低位大幅回弹，但仍略弱于周一收盘水准63.13/14。

今日稍早，央行也曾在现汇和远汇市场卖出美元。(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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