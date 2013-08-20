国际油市：需求迟缓致亚洲柴油价格下跌，原油下跌亦令市场承压

路透新加坡8月20日 - 周二亚洲柴油价格周二下跌，追随原油价格跌势，而该地区需求迟缓以及供应充足也令市场承压。

行业消息人士表示，越南Petrolimex买入8.1万吨9月柴油，只是数量低于前几年。

一消息人士称，Petrolimex买入1.1万吨含硫0.25%的柴油，9月1-5从新加坡或马来西亚装运，价格为每桶较新加坡报价溢价0.30美元。

该公司还买入两笔3.5万吨500 ppm柴油，9月9-13日和16-26日分别从台湾装运，价格和新加坡报价持平。

行业消息人士称，印尼浮现一些航煤需求，但来自台湾的现货供应规模超过这些需求。

Pertamina求购不超过4万吨第四季运抵的航煤。

行业消息人士说道，台湾台塑求售第二批9月航煤，比8月多出口一批。(完)

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