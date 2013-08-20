国际油市：需求迟缓致亚洲柴油价格下跌，原油下跌亦令市场承压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡8月20日 - 周二亚洲柴油价格周二下跌，追随原油价格跌势，而该地区需求迟缓以及供应充足也令市场承压。
行业消息人士表示，越南Petrolimex买入8.1万吨9月柴油，只是数量低于前几年。
一消息人士称，Petrolimex买入1.1万吨含硫0.25%的柴油，9月1-5从新加坡或马来西亚装运，价格为每桶较新加坡报价溢价0.30美元。
该公司还买入两笔3.5万吨500 ppm柴油，9月9-13日和16-26日分别从台湾装运，价格和新加坡报价持平。
行业消息人士称，印尼浮现一些航煤需求，但来自台湾的现货供应规模超过这些需求。
Pertamina求购不超过4万吨第四季运抵的航煤。
行业消息人士说道，台湾台塑求售第二批9月航煤，比8月多出口一批。(完)
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(编译 田建华; 审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。