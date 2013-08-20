欧元区金融：希腊与贷款方关注弥补2014-2016年资金缺口--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透雅典8月20日 - 希腊财政部一位官员周二对路透表示，对希腊的第三论援助将侧重于弥补2014-2016年的资金缺口，涉及金额远低于之前的纾困。
此前德国财长朔伊布勒表示，现有救助在今年结束后，希腊政府还需要第三轮纾困。
“希腊及其国际贷款人正在研究几种弥补未来几年希腊资金缺口的办法，”这位要求匿名的官员表示，弥补的措施包括利用银行纾困计划的剩余资金以及先前讨论过的债务支持举措。
“和前几次援助计划相比，我们所讨论的数字非常小。”这位官员补充说。
国际货币基金组织(IMF)上月估计，希腊2014-2015年的资金缺口为109亿欧元。(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。