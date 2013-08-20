欧元区金融：希腊与贷款方关注弥补2014-2016年资金缺口--消息

路透雅典8月20日 - 希腊财政部一位官员周二对路透表示，对希腊的第三论援助将侧重于弥补2014-2016年的资金缺口，涉及金额远低于之前的纾困。

此前德国财长朔伊布勒表示，现有救助在今年结束后，希腊政府还需要第三轮纾困。

“希腊及其国际贷款人正在研究几种弥补未来几年希腊资金缺口的办法，”这位要求匿名的官员表示，弥补的措施包括利用银行纾困计划的剩余资金以及先前讨论过的债务支持举措。

“和前几次援助计划相比，我们所讨论的数字非常小。”这位官员补充说。

国际货币基金组织(IMF)上月估计，希腊2014-2015年的资金缺口为109亿欧元。(完)