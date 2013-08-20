印尼金融：央行副总裁称将继续干预汇市来稳定卢比汇率

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透雅加达8月20日 - 印尼央行周二表示，将继续干预汇市来稳定卢比汇率，并会在二级市场买入公债。
央行副总裁Perry Warjiyo是在印尼金融市场连续第三日急跌后做出上述讲话的。由于投资者担心印尼经济以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出刺激措施对新兴市场整体的影响，印尼金融市场出现大幅下挫。
这位央行副总裁对路透称，“两日来我们买入约2.6万亿(兆)卢比(约合2.4786亿美元)的公债...(央行)将依然会在汇市进行干预以稳定卢比汇率。”其并没有透露汇市干预的规模。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。