印尼金融：央行副总裁称将继续干预汇市来稳定卢比汇率

路透雅加达8月20日 - 印尼央行周二表示，将继续干预汇市来稳定卢比汇率，并会在二级市场买入公债。

央行副总裁Perry Warjiyo是在印尼金融市场连续第三日急跌后做出上述讲话的。由于投资者担心印尼经济以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤出刺激措施对新兴市场整体的影响，印尼金融市场出现大幅下挫。

这位央行副总裁对路透称，“两日来我们买入约2.6万亿(兆)卢比(约合2.4786亿美元)的公债...(央行)将依然会在汇市进行干预以稳定卢比汇率。”其并没有透露汇市干预的规模。(完)