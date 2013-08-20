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市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 20:10 BJT

表格：8月17日止当周美国连锁店销售较前周降低1.9%--ICSC/高盛

路透8月20日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，8月17日止当周美国连锁店销售较前周下降1.9%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

8月17日 547.8 2.2 -1.9

8月10日 558.2 2.6 -0.2

8月 3日 559.1 2.5 0.3

7月27日 557.4 2.2 -1.6(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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