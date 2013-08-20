重温稿-中国金融：外汇占款连两月负增长，短期料小幅波动影响力趋减

* 7月外汇占款连两月负增长，财政存款大增

* 未来外汇占款料将在正负间小幅波动

* QE影响下，总体呈现资本小幅净流出

* 外汇占款对流动性影响弱化，更关注央行态度

路透北京8月20日 - 中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；但也因此导致其市场影响力减弱。

路透根据中国央行周二公布数据测算，7月外汇占款继续负增长，为减少245亿元人民币；同时财政存款也现逾六千亿天量。二者合计从市场抽离资金约6,790亿元。

“外汇占款的走势还是不太乐观。随着(美国)退出QE(量化宽松)时点临近，资金流出压力有可能进一步加大。”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，“也不一定都是负增长，有可能是流入流出交替的。整体表现不会太好。”

外管局此前指出，市场普遍认为人民币目前处于均衡汇率水平，人民币汇率双向波动趋势增强，升值预期减弱有利于减缓资金流入。今后，这种跨境资金双向波动、外汇供求趋于基本平衡会越来越常见，国内宏观调控以及境内市场主体的微观行为都要做出适应性的调整。

”美联储退出前，市场观望为主，外汇占款会波动比较小，正负小幅波动。不能说QE要退出了就一定是持续流出的迹象。“招商证券研究发展中心副董事谢亚轩称。

全球投资者如今静候周三公布的美联储7月会议纪录，寻求美联储是否将在9月缩减买债规模的新线索。谢亚轩认为，美联储9月靴子落地、影响平复之后，中国的外汇占款会有些变化的。

**外汇占款影响力减弱，央行态度更关键**

中银国际研究部宏观经济小组叶丙南称，外汇占款对于基础货币的投放影响正在减弱，下半年对于货币市场利率水平影响更大的，还是央行的态度和具体操作方式。

谢亚轩亦称，近期银行间市场流动性偏紧，主要是6月钱荒的后遗症，市场需要央行给出一个更宽松的表态或操作，但央行的操作一再低于市场预期，只是维持中性。

因资金供需不匹配，6月下旬银行间市场隔夜及七天等主要回购利率 飙涨，加权利率均突破10%并创下历史新高，其中隔夜品种盘中最高更触到30%的“天价”。之后对于“钱荒”的反思一直未停歇。

市场已犹如惊弓之鸟。对于流动性前景，多数机构认为，因监管层与市场沟通不充分、预期引导不足等原因，所以对资金面预期心存谨慎。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 财政性存款(亿元) 6,545.78 -1,217.75 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 外汇占款(亿元) -244.74 -412.05 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59

2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 外汇占款(亿元) 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)