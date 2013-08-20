国际油市：石脑油和汽油裂解价差均下跌，受供应充沛打压

路透新加坡8月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每桶98.88美元的七日低位，汽油裂解价差下跌超过10%至每桶3.95美元，受供应充沛打压。

交易商称，韩国乙烯制造商Lotte Chemical锁定总计约5万吨的两批石脑油船货，交货日期为10月上半月，价格成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价溢价约2.75美元。

Lotte Chemical还买入9月下半月运抵的2.5万吨船货，每吨溢价约2美元。一交易员称，溢价本可以低至1.50美元。

最新的现货溢价是韩国7月1日以来最低，折射出石脑油的供给形势。

新加坡一交易员称，“有许多9月从西方运抵东方的船货，供应已超过需求，且一些船货会展期至10月。”

新加坡市场石脑油和汽油各达成一笔交易。

托克(Trafigura)售予维多一批92号汽油，9月9-13日装运，价格为每桶112.90美元。