国际油市：石脑油和汽油裂解价差均下跌，受供应充沛打压

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡8月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每桶98.88美元的七日低位，汽油裂解价差下跌超过10%至每桶3.95美元，受供应充沛打压。
交易商称，韩国乙烯制造商Lotte Chemical锁定总计约5万吨的两批石脑油船货，交货日期为10月上半月，价格成本加运费价(C&F)为每吨较日本报价溢价约2.75美元。
Lotte Chemical还买入9月下半月运抵的2.5万吨船货，每吨溢价约2美元。一交易员称，溢价本可以低至1.50美元。
最新的现货溢价是韩国7月1日以来最低，折射出石脑油的供给形势。
新加坡一交易员称，“有许多9月从西方运抵东方的船货，供应已超过需求，且一些船货会展期至10月。”
新加坡市场石脑油和汽油各达成一笔交易。
托克(Trafigura)售予维多一批92号汽油，9月9-13日装运，价格为每桶112.90美元。
佳能可售予丸红一批10月下半月的石脑油船货，价格为每吨914美元。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。