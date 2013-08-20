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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 20:34 BJT

日本金融：央行总裁呼吁政府按计划上调消费税

路透东京8月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周二重申，政府必须按计划上调消费税，来修补财政体系。

黑田东彦在电视节目中称，“经济或有一些波动...但是我不认为上调消费税会引发经济降温或阻碍(央行)达成2%的通胀率目标。”(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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