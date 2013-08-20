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货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 21:05 BJT

印度金融：市场恐慌情绪“毫无根据”--财政部高层

路透新德里8月20日 - 印度财政部高官Arvind Mayaram周二表示，将印度卢比打压至纪录低位的恐慌情绪是“毫无根据”的，且几日内金融市场就会看到这是毫无道理的。

Mayaram还说道，政府无意为解决当前局势实施资本管控。

其称，“不会有资本管控。”这位官员还称，政府能够筹得超过当前财年经常帐赤字的资金。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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