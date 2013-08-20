版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 21:44 BJT

印度评级：标普维持对印度负面的评级展望，称不确定性增加

路透孟买8月20日 - 标准普尔周二在回应路透的电子邮件中称，维持印度BBB-的主权信用评级展望为负面。

标普亚洲主权和国际财政的总监Kim Eng Tan称，近期采取的限制资本外流的措施增大国内外投资者的不确定性。

Tan表示，“若不确定性延续，则企业融资环境将可能进一步恶化，投资增长也可能放缓。”

其还说道，“印度长期经济成长前景可能持续恶化，这将对主权信用基本面造成负面影响。”

印度的评级为投资级别中最低，标普是唯一给予负面展望的机构。穆迪和惠誉均给予印度稳定的展望评级。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐