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市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 21:46 BJT

美国股市：开高，受零售商业绩和财测激励

路透纽约8月20日 - 周二美国股市开高，因大型零售商公布正面的获利和财测，此前股市录得年内最长连跌。

道琼工业指数 跌3.18点或0.02%，报15,007.56点；标准普尔500指数 上涨1.31点或0.08%，报1,647.37点；NASDAQ指数 上涨7.01点或0.20%，报3,596.10点。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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