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债券 | 2013年 8月 20日 星期二 23:33 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.135%，投标倍数为4.67

路透华盛顿8月20日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.135 中值 0.125 低值 0.100 投资 0.137 价格/得标 价格 99.863500 高值得标比率 35.04% 投标倍数 4.67 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,906,700 总投标 116,848,215,500 竞争性投标得标 24,758,341,200 非竞争性投标得标 166,565,500 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/08/22 到期日 2014/08/21 CUSIP码 912796BX6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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