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亚洲 | 2013年 8月 20日 星期二 22:55 BJT

亚洲橡胶：8月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透8月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 8月 251.5 5

* 9月 253.6 20 252.7 13

* 10月 253.9 32 253.4 6

* 11月 255.5 93 254.8 17

* 12月 258.5 519 257.3 43

* 1月 260.8 5928 259.1 847

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) (编译 母红；审校 利棣儿)
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