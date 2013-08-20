金属期市：期铜持稳，美元走弱抵销对美联储缩减刺激计划的忧虑

* 市场聚焦在美联储，缺乏基本面消息推动金属价格

* 美元兑欧元触及六个月低位

* 必和必拓削减成本并提高铁矿石和铜产量

路透伦敦8月20日 - 期铜周二持稳，美元走软支撑金属价格，与此同时，投资者因预期美国将缩减刺激计划而倍感不安，两项因素互相抵销。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.2%，报每吨7,320美元，从日内低位7,253美元反弹，周一大跌1.3%。

美元兑欧元跌至六个月低位，支撑金属市场，因美元下跌使欧洲买家购买美元计价商品的成本降低。

但期铜上行受限，且一些其他基本金属走弱，因美联储刺激计划的不确定性令金融市场不安。

全球股市下挫至逾一个月低位，美国公债收益率从两年高位回落，因忧虑美国缩减刺激计划规模将损害全球经济复苏。

投资人关注周三公布的美联储最新会议记录，会议记录可能为美联储何时开始缩减每月850亿美元购债规模提供更多线索。

全球央行总裁本周将抵达怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)，出席年度会议。

汇丰中国PMI数据将在周四公布。

必和必拓和嘉能可-斯特拉塔是最后公布业绩的全球五大矿业巨头。

全球大型矿业公司必和必拓 周二公布下半年度获利不及预估，在大宗商品价格下跌之际，公司虽削减成本并提升铁矿石、铜、煤炭和石油的产量，获利仍然下滑15%。

嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)宣布半年度核心获利比上年同期下滑9%，因对于斯特拉塔的资产减计了77亿美元。这是嘉能可与斯特拉塔合并以来的首份完整财报。

国际镍业研究组织(INSG)表示，今年上半年全球镍市场供应过剩74,200吨。

LME期镍 收低0.34%，报每吨14,760美元。

期铝 下滑0.1%，收报1,914.50美元。期锌 小涨0.50美元，或不到0.1%，报1,989美元。