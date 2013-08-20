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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 06:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月20日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             79.88      -0.72      -0.89    1545969
 搜狐                             60.02      -0.88      -1.44     603410
 网易                             74.20      +7.16     +10.68    3010616
 百度                            134.96      -0.05      -0.04    1952573
 亚信科技                         11.44      -0.05      -0.44     196448
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     15.83      +0.02      +0.13    1578989
 联电                              1.90      -0.03      -1.55     214231
 日月光                            4.03      -0.04      -0.98     160821
 硅品精密                          5.40      -0.02      -0.37     157402
 和信超媒体                        1.05      -0.01      -0.94      79147
 友达                              3.65      +0.02      +0.55     174275
 中华电信                         31.21      +0.04      +0.13      20572
 台湾国际航电                     38.45      +0.38      +1.00     922293
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         53.50      -0.40      -0.74     133756
 中国联通                         15.31      -0.23      -1.48      81087
 中国电信                         51.75      +0.59      +1.15       9363
 中芯国际                          3.73      -0.02      -0.53      37867
 电讯盈科                          4.51      -0.15      -3.12       5790
 (完)
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