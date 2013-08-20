《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月20日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 79.88 -0.72 -0.89 1545969 搜狐 60.02 -0.88 -1.44 603410 网易 74.20 +7.16 +10.68 3010616 百度 134.96 -0.05 -0.04 1952573 亚信科技 11.44 -0.05 -0.44 196448 台湾 台湾积体电路 15.83 +0.02 +0.13 1578989 联电 1.90 -0.03 -1.55 214231 日月光 4.03 -0.04 -0.98 160821 硅品精密 5.40 -0.02 -0.37 157402 和信超媒体 1.05 -0.01 -0.94 79147 友达 3.65 +0.02 +0.55 174275 中华电信 31.21 +0.04 +0.13 20572 台湾国际航电 38.45 +0.38 +1.00 922293 香港 中国移动 53.50 -0.40 -0.74 133756 中国联通 15.31 -0.23 -1.48 81087 中国电信 51.75 +0.59 +1.15 9363 中芯国际 3.73 -0.02 -0.53 37867 电讯盈科 4.51 -0.15 -3.12 5790 (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。