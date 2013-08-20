南非汇市：兰特兑美元从六周低点反弹，但仍处于守势

路透约翰内斯堡8月20日 - 南非兰特兑美元周二上涨，之前一日曾跌至六周低位；但像其它新兴市场货币一样，兰特仍容易受到美国最早于下个月撤走货币刺激措施的影响。

1511GMT时，兰特兑美元 报10.1510，较周一纽约收盘位上涨0.5%，受助于美元走软和欧元走高。

“兰特勉力小幅回升了一点，因为欧元今日午后大幅上扬，”Bidvest Bank的外汇交易员Ion de Vleeschauwer说。“那是扶助兰特小幅反弹的因素。”

但对美联储缩减刺激措施的预期使得新兴市场货币承压，印度卢比周二再次创下纪录新低，印尼卢比兑美元亦重挫2%。

本地市场将关注周三南非公布的7月消费者物价数据。