南非汇市：兰特兑美元从六周低点反弹，但仍处于守势

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透约翰内斯堡8月20日 - 南非兰特兑美元周二上涨，之前一日曾跌至六周低位；但像其它新兴市场货币一样，兰特仍容易受到美国最早于下个月撤走货币刺激措施的影响。
1511GMT时，兰特兑美元 报10.1510，较周一纽约收盘位上涨0.5%，受助于美元走软和欧元走高。
“兰特勉力小幅回升了一点，因为欧元今日午后大幅上扬，”Bidvest Bank的外汇交易员Ion de Vleeschauwer说。“那是扶助兰特小幅反弹的因素。”
但对美联储缩减刺激措施的预期使得新兴市场货币承压，印度卢比周二再次创下纪录新低，印尼卢比兑美元亦重挫2%。
本地市场将关注周三南非公布的7月消费者物价数据。
南非政府公债收益率小幅下跌，周一劲扬至19个月高位。2026年到期的南非公债收益率 下滑1个基点，至8.535%。2015年到期的公债收益率 跌2个基点，至6.33%。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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