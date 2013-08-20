欧洲经济指标预测--8月21日-8月28日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -46.5 102.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 31 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 负8 负12 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差27.32 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 50.3 49.7 Markit服务业PMI 49.2 48.6 Markit综合PMI -- 49.1 0728 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.2 50.7 Markit服务业PMI 51.8 51.3 Markit综合PMI -- 52.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 50.8 50.3 Markit服务业PMI 50.2 49.8 Markit综合PMI 50.9 50.5 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国GDP平减指数(季度数据)(季率) 第二季 -- +0.7% (年率) -- +0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修订值 +0.6% +0.6% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 负16.5 负17.4 8月26日当周 8月26日-9月6日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 8月 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.9% 8月27日-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -- -0.8% (较上年同期) -- -2.2% 0600 德国实质零售销售(较前月) 7月 -- -1.5% (较上年同期) -- -2.8% 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 -- 106.2 现况指数 -- 110.1 预期指数 -- 102.4 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 7月 -- 1.44 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 -- 7.0 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 7月 -- +2.3% 民间贷款 -- -1.6% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.8% 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 6月 -- +0.10% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.10% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 正17 (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。