全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第六日，受海岬型船费推高

路透8月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第六日上涨，因海岬型船运费走高。

波罗的海乾散货运价指数 涨30点或2.69%，至1,145点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升78点或3.64%，至2,218点，在过去一个月上涨约12%。日均获利增加1,034美元至15,921美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点或0.55%至912点。日均获利减少38美元至7,270美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

“我们预计未来几年干散货运市场将逐渐改善，2014年船只增幅料仅有2%，这支撑运费走高，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth称。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)