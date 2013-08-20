日韩经济指标预测--8月21日-8月28日****

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月19日当周 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正13 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超16,148 2350 外资投资日本股票8月28-29(三) -- 卖超1,486 8月22日(四) 无重要经济数据公布。 8月23日(五) 无重要经济数据公布。 8月26日当周 8月26日(一) 无重要经济数据公布。 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 9月 -- 74 8月28日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余47.9亿 8月28-29日 2350 日本零售销售 7月 -- ＋1.6% (完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。