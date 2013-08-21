更新版-日本财政：央行总裁呼吁政府继续推进消费税上调计划

“生产、收入和支出的良性循环已经开始形成。”他说。

当前政界正在激烈辩论日本是否应该从明年开始分两步上调消费税，或是选择以更为平缓的方式来调高税率，以缓和刚从停滞中走出的日本经济面临的冲击。

首相安倍晋三对于是否按计划推进加税摇摆不定。他的内阁将在下周举行会议，商界领袖与学术人士届时也将参加，并共同评估加税对于经济的影响。安倍将在10月初时作出决定。

上周发布的数据显示，日本经济第二季度放缓程度大于预期，给那些寻求放缓增税计划步伐的人士提供了理由。

安倍政府在消费税问题上存在分歧。主张刺激通胀的顾问们建议安倍推迟或稀释加税方案，而财务省却敦促其推进原定计划。截至6月，日本公共债务首次突破1,000兆(万亿)日圆，约为其国内生产总值(GDP)的两倍。

日本央行一直要求政府采取措施改善财政状况，并警告称，否则可能引发债券收益率大涨。

“日本可以同时实现经济成长和提高消费税...更确切地说，就是恢复稳健的财政。必须要做到这一点。”黑田东彦说。“延迟(财政改革行动)将会带来麻烦。”

日本央行4月时公布了激进的货币刺激政策，承诺透过大量购买债券来实现基础货币扩大近一倍，在2014年底前达到270兆日圆(2.8兆美元)，以终结通货紧缩并实现2%的通胀目标。自那以后，日本央行一直未采取新的行动。