更新版-日本财政：央行总裁呼吁政府继续推进消费税上调计划

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
“生产、收入和支出的良性循环已经开始形成。”他说。
当前政界正在激烈辩论日本是否应该从明年开始分两步上调消费税，或是选择以更为平缓的方式来调高税率，以缓和刚从停滞中走出的日本经济面临的冲击。
首相安倍晋三对于是否按计划推进加税摇摆不定。他的内阁将在下周举行会议，商界领袖与学术人士届时也将参加，并共同评估加税对于经济的影响。安倍将在10月初时作出决定。
上周发布的数据显示，日本经济第二季度放缓程度大于预期，给那些寻求放缓增税计划步伐的人士提供了理由。
安倍政府在消费税问题上存在分歧。主张刺激通胀的顾问们建议安倍推迟或稀释加税方案，而财务省却敦促其推进原定计划。截至6月，日本公共债务首次突破1,000兆(万亿)日圆，约为其国内生产总值(GDP)的两倍。
日本央行一直要求政府采取措施改善财政状况，并警告称，否则可能引发债券收益率大涨。
“日本可以同时实现经济成长和提高消费税...更确切地说，就是恢复稳健的财政。必须要做到这一点。”黑田东彦说。“延迟(财政改革行动)将会带来麻烦。”
日本央行4月时公布了激进的货币刺激政策，承诺透过大量购买债券来实现基础货币扩大近一倍，在2014年底前达到270兆日圆(2.8兆美元)，以终结通货紧缩并实现2%的通胀目标。自那以后，日本央行一直未采取新的行动。
日本央行表示，在大规模购买公债的同时，政府需限制支出和公债发行量，否则购债行动可能会被市场解读为债务货币化。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数