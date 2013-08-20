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债券 | 2013年 8月 21日 星期三 07:27 BJT

《美国重要政经日程》--8月21日

路透8月21日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 美国农业部发布周度全球稻米价格

1400 - 全美不动产协会(NAR)发布7月成屋销售数据

1430 - 能源资料协会(EIA)发布周度石油库存和产量数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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