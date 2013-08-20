美国与加拿大经济指标预测--8月21日-8月28日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月21日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月19日当周 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月16日当周 -- 471.9 美国再融资指数 -- 2,145.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 515 508 1800 美国联邦公开市场委员会7月30-31日会议记 录 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月17日当周 33 32 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.2 续请失业金人数(万人) 8月10日当周 296 296.9 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -0.4% +1.9% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.0 53.7 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月 6月 -- +0.7% ) (较上年同期) -- +7.3% 1300 美国房屋价格指数 6月 -- 201.8 1400 美国领先指标 7月 +0.5% 持平 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 8月 -- 6 8月23日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 加拿大CPI(较上年同期) +1.4% +1.2% 加拿大央行核心CPI(较前月) 持平 -0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.5% +1.3% 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 49.0 49.7 1430 美国ECRI一周领先指标 8月16日当周 -- 131.2 8月26日当周 8月26日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 94.3 1230 美国耐久财订单 7月 -3.5% +3.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -3.4% +2.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% +0.9% 8月27日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月24日当周 -- -1.9% 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 7月 -- 96.0 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月24日当周 -- +3.4% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都 6月 +1.0% +1.0% 会地区房价指数(较前月) (较上年同期) +12.0% +12.2% 美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大 +2.3% +2.4% 都会地区房价指数(较前月) 1400 美国消费者信心指数 8月 80.3 80.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 8月 -- 负11 1430 美国达拉斯联储服务业活动指数 8月 -- 15.3 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月23日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1400 美国成屋待完成销售指数 7月 +0.1% -0.4% (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。