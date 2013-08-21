中国经济：养老金资金池亟待做大，建议拓宽养老金融资渠道--报告

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 为应对未富先老的中国国情，中国国家信息中心预测部周三发布报告，建议拓宽养老金融资渠道，在防范风险的前提下，积极拓展股票投资、债券投资、私募基金以及主权财富基金的投资，把养老基金做强做大。
报告称，中国养老金支出正面临着越来越大的压力,2011年底，全国城镇职工基本养老保险个人账户为2.5万亿元人民币，但是个人账户实有资金仅有2,703亿元，空账金额高达2.2万亿元。
报告建议，中国的养老体制安排需要与未富先老的国情相一致。在较低收入水平下解决中国养老问题，既要考虑人口老龄化对现行养老保障体系的挑战，又要考虑财政压力量力而行，防止对长期增长带来冲击。
建议应通过针对老龄人口的福利政策，让退休养老待遇与工资增长脱钩，与物价上涨相挂钩，真正让老龄化福利与国民的收入增长同步；完善养老补贴制度，延续居家养老模式。
同时加大社会基本养老保险的执行力度。由政府、企业和个人三方统筹模式，即企业和个人为主、政府提供补贴、实行现收现付筹资方式，是一种强制储蓄型的养老保障模式。
国务院近日召开常务会议，确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施。中国是全球唯一老年人口超过1亿的国家，也是全球老龄化速度最快的国家。
第六次人口普查资料显示，2010年中国60岁以上人口为1.776亿人，占人口总数的13.26％，其中65岁以上人口为1.19亿人，占总人口的8.87％。“十二五”时期是中国人口老龄化加速发展期。预计到2015年，中国老年人口将达到2.16亿人，约占总人口的16.7％，年均净增逾800万人，并将超过新增人口数量。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数