中国经济：养老金资金池亟待做大，建议拓宽养老金融资渠道--报告

路透北京8月21日 - 为应对未富先老的中国国情，中国国家信息中心预测部周三发布报告，建议拓宽养老金融资渠道，在防范风险的前提下，积极拓展股票投资、债券投资、私募基金以及主权财富基金的投资，把养老基金做强做大。

报告称，中国养老金支出正面临着越来越大的压力,2011年底，全国城镇职工基本养老保险个人账户为2.5万亿元人民币，但是个人账户实有资金仅有2,703亿元，空账金额高达2.2万亿元。

报告建议，中国的养老体制安排需要与未富先老的国情相一致。在较低收入水平下解决中国养老问题，既要考虑人口老龄化对现行养老保障体系的挑战，又要考虑财政压力量力而行，防止对长期增长带来冲击。

建议应通过针对老龄人口的福利政策，让退休养老待遇与工资增长脱钩，与物价上涨相挂钩，真正让老龄化福利与国民的收入增长同步；完善养老补贴制度，延续居家养老模式。

同时加大社会基本养老保险的执行力度。由政府、企业和个人三方统筹模式，即企业和个人为主、政府提供补贴、实行现收现付筹资方式，是一种强制储蓄型的养老保障模式。

国务院近日召开常务会议，确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施。中国是全球唯一老年人口超过1亿的国家，也是全球老龄化速度最快的国家。