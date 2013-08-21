版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 08:03 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月21日

* 头版头条:

--国务院日前批复中国人民银行提交的《关于金融监管协调机制工作方案的请示》，同意建立由人民银行牵头的金融监管协调部际联席会议制度。

* 其他:

--证监会主席助理张育军近日表示,券商在创新发展过程中要加强员工职业操守建设和人才培养，要把风险控制放在创新发展的首要位置。

--光大证券 发行的2013年度第三期短期融资券于周二到期，公司如期兑付，下月公司还有两期共计本金40亿元人民币的短融到期，光大流动性面临考验。

--评论：今年以来，草甘膦、氨纶等产品陆续加入涨价行列，加上宏观经济数据阶段性企稳回升和投资引擎再次发力，市场对于周期逆袭的预期渐趋强烈。但产品涨价实际情况纷繁复杂，并非每次价格上涨均等同于景气周期拐点来临。

--国家信息中心专家张茉楠指出，在中国人口结构发生快速变迁、传统家庭养老保障功能萎缩、政府财政支付压力加大的情况下，推进社会化养老共建保障模式应该是符合中国国情的首选模式。而这种多元支撑的社会化养老保障模式就需要养老公共服务体系、社会化养老机构、社会养老保险、企业补充养老保险和个人储蓄性养老保险等一系列制度设计的全面跟进。

--停牌一个月的天津海运 公布定增方案，公司拟透过定向增发募集资金总额不超过120亿元，用于购买10艘VLCC油轮、4艘LNG船，剩余部分补充流动资金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐