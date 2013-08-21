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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 08:09 BJT

《香港报摘》--经济日报8月21日

* 头版头条：

--印尼股市两天急泻一成，投资界均认为，再爆发亚太区金融风暴的机会微，今次风暴因个别国家的基本因素问题，料危机不会扩散至中港市场。

* 其他：

--由于中场收入增长强劲，银河娱乐 中期现金经营溢利（EBITDA）按年增长23%至58亿港元，优于市场预期。虽然贵宾厅转码数稍跌，公司仍拟在十一黄金周前加开12张贵宾赌枱。

--受惠于物业公平值带来逾100亿港元收益，合和实业 截至6月底止全年纯利达纪录新高122亿港元，升2.4倍；惟撇除公平值及特殊项目收益，核心盈利按年跌9%至12.31亿港元。

--万科 将负责建设供首批于深圳前海办公企业使用的“企业公馆”项目，项目须于明年6月底前竣工，建筑面积9万平方米，预计总投资约8亿元人民币。

--中煤能源 中期纯利倒退37.8%至32.2亿元人民币，不派息。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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