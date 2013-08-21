《香港报摘》--经济日报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 头版头条：
--印尼股市两天急泻一成，投资界均认为，再爆发亚太区金融风暴的机会微，今次风暴因个别国家的基本因素问题，料危机不会扩散至中港市场。
* 其他：
--由于中场收入增长强劲，银河娱乐 中期现金经营溢利（EBITDA）按年增长23%至58亿港元，优于市场预期。虽然贵宾厅转码数稍跌，公司仍拟在十一黄金周前加开12张贵宾赌枱。
--受惠于物业公平值带来逾100亿港元收益，合和实业 截至6月底止全年纯利达纪录新高122亿港元，升2.4倍；惟撇除公平值及特殊项目收益，核心盈利按年跌9%至12.31亿港元。
--万科 将负责建设供首批于深圳前海办公企业使用的“企业公馆”项目，项目须于明年6月底前竣工，建筑面积9万平方米，预计总投资约8亿元人民币。
--中煤能源 中期纯利倒退37.8%至32.2亿元人民币，不派息。 （完）
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路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数