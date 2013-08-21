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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 08:35 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月21日

**上海证券报**

--招商基金公告，经证监会批复同意，荷兰投资公司将其持有股权转让给招商银行 和招商证券 ，转让后，招商银行和招商证券分别持有招商基金55%和45%股权。

**21世纪经济报　道**

--国家能源局综合司近日下发特急文件，部置对全国重点地区现役燃煤电厂烟气污染物排放情况开展专题调研。

--据一位接近规划组的专家透露，正在起草的全国城镇化发展规划提出2020年城镇化率目标为60%，努力实现1亿左右农业转移人口在城镇落户。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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