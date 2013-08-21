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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 08:47 BJT

东京汇市：美元走势依旧低迷，静待美联储会议记录出炉

“总的来说，我们预计会议记录将维持近期美联储言论的两极分化论调：在缩减刺激措施问题上语气强硬，在升息问题上语气温和，”他们表示。

据日本每日新闻周三进行的采访，日本央行总裁黑田东彦表示，如果计划中的消费税上调或海外经济体带来的经济下行风险增大，他将毫不犹豫地调整量化宽松政策。 该报导略微损及日圆人气。

与此同时，新西兰元依然承压，兑美元 小跌至0.7959美元，昨日曾下挫逾1%，因新西兰央行宣布限制房屋贷款的规定，并称新西兰元估值过高。

澳元兑美元 亦跌0.1%至0.9063美元。(完)

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