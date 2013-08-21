《香港报摘》--信报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
* 头版头条：
--随着美联储准备收回买债计划，美国债息上升，令市场预期收回计划将导致资金大举流出新兴市场，一场小型亚洲金融风暴正在酝酿。
* 其他：
--创兴银行 入禀高等法院要求前政务司司长许仕仁即时清还近1,000万港元欠款连利息，这是许仕仁在接近5个月以来第三度被入禀追债，涉及欠款总计逾7,300万港元﹐而许仕仁与新地 多名高层面对的涉嫌贪污案将于明年5月正式开审。
--银河娱乐 副主席吕耀东称，公司目前正与横琴有关当局洽商项目规模、投资额及兴建时间等，预期未来数月可以落实。
--受行业供应过剩及存货高企拖累，中国体育用品商361度 中期净利大跌65.5%至2.05亿元人民币，公司预期行业艰难情况将持续至下半年，最快今年底才有望复苏。
--廉价航空公司捷星香港引入信德集团 为股东后已符合香港发牌条件，该公司首席行政总裁刘仲威称，预计在开业三年后可达收支平衡，期待能在今年内获政府发出经营牌照。
--兖州煤业 财务总监吴玉祥称，为减省开支，公司已将今年的资本开支从120亿元人民币缩减到61亿元。（完）
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路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数