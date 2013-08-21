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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 08:33 BJT

《香港报摘》--信报8月21日

* 头版头条：

--随着美联储准备收回买债计划，美国债息上升，令市场预期收回计划将导致资金大举流出新兴市场，一场小型亚洲金融风暴正在酝酿。

* 其他：

--创兴银行 入禀高等法院要求前政务司司长许仕仁即时清还近1,000万港元欠款连利息，这是许仕仁在接近5个月以来第三度被入禀追债，涉及欠款总计逾7,300万港元﹐而许仕仁与新地 多名高层面对的涉嫌贪污案将于明年5月正式开审。

--银河娱乐 副主席吕耀东称，公司目前正与横琴有关当局洽商项目规模、投资额及兴建时间等，预期未来数月可以落实。

--受行业供应过剩及存货高企拖累，中国体育用品商361度 中期净利大跌65.5%至2.05亿元人民币，公司预期行业艰难情况将持续至下半年，最快今年底才有望复苏。

--廉价航空公司捷星香港引入信德集团 为股东后已符合香港发牌条件，该公司首席行政总裁刘仲威称，预计在开业三年后可达收支平衡，期待能在今年内获政府发出经营牌照。

--兖州煤业 财务总监吴玉祥称，为减省开支，公司已将今年的资本开支从120亿元人民币缩减到61亿元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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