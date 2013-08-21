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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:17 BJT

****澳新经济指标预测--8月21日-8月28日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月19日当周
    
    8月21日(三)
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月22日(四)
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月23日(五)
    无重要经济数据或事件公布。

    8月26日当周    
    
 8月25日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                           7月           --           36.0
                出口(亿新西兰元)                                          --           40.0
                贸易收支(亿新西兰元)                                      --       顺差4.14
                贸易收支(亿新西兰元)              截至7月的一年           --        逆差7.8
  
    8月26日(一)
    
    无重要经济数据或事件公布。
    
    8月27日(二)
    
    无重要经济数据或事件公布。
    
 8月28日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲建筑完工(较前季)                          第二季           --          -2.0%
    
    (完)

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