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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 08:31 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月21日

路透香港8月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7
 .7545港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收低7.75,或0.05%,报15,002.99点.因全球最大的家居修缮连锁店家得宝<HD.
 N>回吐稍早涨幅。               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       197.600    2.47      34715            15.323       3.39
 中国铝业                       8.320   -3.03      32579             2.581       0.03
 中国移动                      53.500   -0.74     133756            82.973      -0.21
 中国人寿                      37.260   -2.44      35573            19.262       0.22
 中石油                       111.950   -2.18      43767             8.681       0.83
 中石化                        74.650   -0.94      15204             5.789       0.32
 汇丰控股                      55.240    0.73     237803            85.672       2.15
 中电信                        51.750    1.15       9363             4.013      -0.18
 中国联通                      15.310   -1.48      81087            11.872       0.78
 兖州煤业                       8.420    3.82      69637             6.529       0.14
 华能国际                      40.330    2.80      11395             7.818      -0.27
 南方航空                      18.830   -2.44       5872             2.920       0.01
 东方航空                      15.740   -5.07      12637             1.221     -49.35
 中芯国际                       3.730   -0.53      37867             0.578       1.49（完）

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