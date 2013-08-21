《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港8月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7 .7545港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低7.75,或0.05%,报15,002.99点.因全球最大的家居修缮连锁店家得宝<HD. N>回吐稍早涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 197.600 2.47 34715 15.323 3.39 中国铝业 8.320 -3.03 32579 2.581 0.03 中国移动 53.500 -0.74 133756 82.973 -0.21 中国人寿 37.260 -2.44 35573 19.262 0.22 中石油 111.950 -2.18 43767 8.681 0.83 中石化 74.650 -0.94 15204 5.789 0.32 汇丰控股 55.240 0.73 237803 85.672 2.15 中电信 51.750 1.15 9363 4.013 -0.18 中国联通 15.310 -1.48 81087 11.872 0.78 兖州煤业 8.420 3.82 69637 6.529 0.14 华能国际 40.330 2.80 11395 7.818 -0.27 南方航空 18.830 -2.44 5872 2.920 0.01 东方航空 15.740 -5.07 12637 1.221 -49.35 中芯国际 3.730 -0.53 37867 0.578 1.49（完）
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数