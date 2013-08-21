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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:09 BJT

全球金市：金价下滑，因美联储削减刺激的时点存在不确定性

美联储已表示如果经济如预期复苏，那么将缩减购债规模。但美联储官员对于是否在9月就开始行动，看法存在分歧。

两名行业重要人士说，印度旧金供给可能增至至少300吨，高于近年来的水平。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，其周二黄金持仓量攀升0.20%至914.12吨。

俄罗斯7月黄金储备小幅增至3,220万金衡制盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 张涛)

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