中国热股：光大证券流动性处置被关注，已如期兑付首批到期短融

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 因乌龙事件引发中国股市轩然大波的光大证券 ，其流动性问题的处置被市场密切关注，公司已于周二如期兑付首批到期短融。
光大证券在上周一（12日）乌龙事件前，即公告如期还本付息周二（20日）到期的25亿元人民币短期融资券 。数据并显示，9月2日和17日还将分别到期25亿元 和15亿元 。
业内人士表示，乌龙事件以来，光大证券新增72亿元股票仓位，同时还需要新增7.7亿元的期货保证金，由于要兑付短融，后续公司资金压力不小。
对此，光大证券回应称，“短融兑付早在计划之内，所以没有任何问题。而作为金融机构只要其信用没有失去，不会面临流动性危机。”
光大证券董事会秘书梅键在周一接受路透专访时称，公司将通过自有资金、处置其他证券资产及其他融资渠道来解决流动性问题；目前公司面临的困难非常大，但公司有实力来解决这个问题。
光大证券周二复牌即封住跌停位10.91元，下跌1.21元。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数