港报财经评论：恶性热钱急速逆流--信报8月21日

恶性热钱急速逆流/ 习广思

金融市场愈趋波动，资金来得快去得急，流向极不稳定。十年期美债息近日升至2.81厘水平，债市对联储局9月退市的恐惧比想像中大。德国债息同时上升，德国央行发表报告指出，第二季经济增长强劲，下半年或回复常态，但如果通胀高于预期，欧央行不一定会保持低利率。德国央行给市场的讯息是，不要以为低利率是理所当然，在必要时不排除会加息。德国快将大选，央行的讯息可能是摆政治姿态，德国不怕加息，但其他欧洲国家才刚走出衰退阴霾，稍见曙光，目前是否有加息条件？这一切都视乎美国。联储局一日未加息，欧央行都未必会有动作。对市场来说，这些讯号却成为资金流转变的因素。

近日亚洲股债汇市再掀波动，印尼、印度因经常账赤字问题，资金持续外流。昨日的亚洲金融小风暴中，印尼、泰国股市均急跌，拖累港股走势。市场传出印尼央行入市稳定汇率，股市其后跌幅收窄。不过，资金逆流第二波刚开始，短期市况未宜乐观。热钱是福也是祸。中国股票曾经备受追捧，港股是芬佬口中的福地，背靠北水，面向外资，受惠两股热钱涌入。如今北水撤退，外资回流欧美市场，港股变得两面不讨好。最近好不容易等到中国内地经济回稳，市场憧憬新政策，股市再有炒作之时，市场对美国退市再起忧虑，资金流不稳定再次打击港股。恒指昨日急跌493点，大市成交额636亿港元，沽空比率11.5%。恒指失守22,000点，下试250天线，后市能否守得住？这要视乎外围在联储局会议记录中找到什么蛛丝马迹。

恒指早前反弹至22,500点后进入阻力区，昨日跌势之急叫人措手不及，似乎是资金藉消息回吐。中资股反弹后急跌，以内银、保险、周期性煤炭、航运股跌幅最大。部分业绩强势股如联想 、友邦 沽压不轻，反映早前炒业绩、炒落后的资金开始收手。光大证券A股复牌后跌停板，主要中资券商股全面急跌，多间券商的交易系统安全性受质疑。资金轮流转，大市昨天有超过1,000只股份下跌，但仍有部分资金炒作个股。中国内地政策消息成为板块轮流炒作的理由，继昨日讯息消费及宽带刺激方案后，国务院公布铁路投融资体改方案，铁路及基建股走势企稳。另外，发改委否认于10月上调电费，电力股回升，但市场对此已形成一种预期，中资电力股短期未脱险。(B01)

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新联储局主席左右美元/ 苏子

美国10年期国债息率自上周初开始虽然已显着上升，并且创两年多来的2.88厘新高水平，但美汇指数及美元兑日圆却未能明显受惠于此一轮的美债息率上升浪，表现有点不甚寻常。由于美汇指数因欧罗已占其逾半的组成成分，因此美汇指数最终的表现一定会受到欧罗的强弱所影响。欧罗兑美元自从上月25日以大阳烛成功突破7月11日的1.3206高位阻力收市后，便一直集中在1.32-1.34间反覆争持，基本上全无趋势可言，期间即使略为突破此争持区，但很快便证实为假突破。欧罗兑美元只须继续保持目前的争持闷局，相信美汇指数将难有突破性的发展。

目前市场似乎已深信联储局9月必定会收水，问题只是规模而已；因此，联储局收水的规模肯定会困扰市场的情绪，并会左右大户押注美元突破的去向；加上主席贝南奇将于明年1月结束任期。萨默斯的立场被市场视为较耶伦紧缩，市场估计萨默斯成为话事人机会较高，总统奥巴马若迟迟未能决定由谁成为联储局的话事人，相信同样会继续困扰市场的情绪，结果不论欧罗兑美元或美汇指数只会继续波动。

萨默斯有可能成为新一任联储局主席，若真的成为事实，相信美元最终定会向上作出重大突破，届时美汇指数升破85心理关口只是时间问题而已！至于美元兑日圆近期的走势，与美汇指数的关系不大，却主要受到日经指数的升跌影响，两者目前正呈现一个正比关系。换言之，即日经指数上升，美元兑日圆便造好。由于目前市场正在炒作联储局将于9月收水，故不利环球股市，结果令日经指数稍后向下继续寻底的机会较高。美元兑日圆短期内将较大机会成功跌破97支持关口。(B08)