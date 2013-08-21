新债招标：中国10年国债中标利率4.08%逊预期，但创逾五年新高--业内人士

路透北京8月21日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.08%，低于4.11%的市场预测均值，但仍创下自2008年6月来该期限国债一级市场招标结果新高。

业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为4.13%，首场投标倍数为2.53倍。

今日新债为今年第18期记账式附息国债，利息按半年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。