新债招标：中国10年国债中标利率4.08%逊预期，但创逾五年新高--业内人士

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透北京8月21日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.08%，低于4.11%的市场预测均值，但仍创下自2008年6月来该期限国债一级市场招标结果新高。
业内人士并透露，该期国债的边际中标利率为4.13%，首场投标倍数为2.53倍。
今日新债为今年第18期记账式附息国债，利息按半年支付。采用混合式招标方式，标的为利率。竞争性招标面值总额300亿元，进行甲类成员追加投标。
该期债8月22日开始计息，8月22日至8月26日进行分销，8月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。