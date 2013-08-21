基金观点：中国金融改革不会停滞，券商创新更需关注风控--大成基金

路透上海8月21日 - 针对近期热点，中国大成基金管理公司发布最新简评认为，中国的金融改革不会因一次操作性风险而停滞或放缓，股指大盘近期仍会维持震荡走势。但是对于券商股投资的考虑，需要更加关注其风险把握能力。

报告指出，上周五光大证券 乌龙事件本身可能会让监管层对券商创新采取更审慎的态度，对整个行业的高频交易、量化投资业务加强监管。

不过报告认为，金融改革是完善社会资源配置、促进经济转型的重要一环，不会因一次操作性风险而停滞或放缓。而且单就光大证券乌龙事件而言，若没有股指期货、ETF这样的创新产品，其因操作风险引发的损失将更大，反而可能会对金融市场及证券公司造成更严重的冲击。

报告表示，从公司实际运营来看，券商的一些短期创新其实也开始带来实质性的业务贡献。因此，中长期来看，一些基础较好，同时具备创新实力的券商还是值得看好，但是未来对于券商股投资的考量，可能不仅要评估其盈利能力，也需更加关注公司的风险把握能力。

报告还认为，光大证券乌龙事件导致券商板块整体弱势，但是市场本身应是对经济数据更为敏感。7月经济数据整体好于预期，多项指标验证了工业生产领域出现复苏迹象。综合判断，三季度中国经济企稳预期进一步验证，因此，短期市场大幅下跌可能性不大。

但是经济数据的持续性仍然有待考验。从趋势上看，制造业投资增速依然受到产能过剩和融资成本偏高、投资收益率偏低的压制，去产能、去杠杆完成之后制造业投资才能出现真正的复苏。另外，7月份信贷增速提升很快，如果是因为政府政策导致的，那么持续性需要验证，尤其是在流动性边际不会快速好转的判断下。

在外部因素方面，外需取决于外围经济预期，而外围市场近期持续偏弱，主要原因是市场普遍判断美联储有退出QE预期，投资者担忧情绪升温，美国国债收益率攀升也令市场忧虑。在内外因素影响下，A股短期仍将以震荡走势为主。

近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。