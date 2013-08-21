港报财经评论：港股恐走资，幸有A股撑--经济日报8月21日

港股恐走资，幸有A股撑/ 林瑞芬

港股看淡的投资者终失耐性发动强攻，昨收市报跌2.2%至21,970，大市成交额636.63亿港元，短线市况调整，忌失21,500。美退市阴霾重燃，新兴市场再遇新一轮走资捱沽潮，5月至6月恒指为此挫近4,000点，历历在目，但问题仍是纠结退市成真的时点，如同狼来了游戏，话退又不退的话，股市推倒可重来。短线审慎应市，但同时留意着被错杀优质股之低吸机遇。美股道指周线图RSI都出现顶背驰，那预期再升有限，不升就回，结果反覆而落。道指周一已进一步逼近升轨15,000，迫至关键技术位不排除会现好淡争持，略为作超卖反弹修正，但若不出现此情况，失守将以14,500为下跌目标。上周以来，不单美股跌，美债价也跌，股债市齐挫，新兴市场再遇揿钱潮，可见现处退市似退不退的不明朗因素下，市场人士暂无所适从。

总括而言，退市阴霾不散，但在条件不足下，相信联储会也步步为营作决策，市况因此而波动，变幻恒常，美股虽如期出现回落，但预计这仍未必是牛市的终结。根据统计，道指自2012年至今，与恒指的相关系数为0.222；相反，与上证综合指数的相关系数达0.595。自2013年至今，道指与恒指的相关系数为0.253；相反，与上证综合指数的相关系数达0.64。基本上，港股身处国际资金流刀锋上，随时易受影响，但关键风向标还是在中国内地股市。如A股短期增沽压，将会借势放大美股回调的影响。若A股靠稳，望所受影响尽量减低。上证昨顶到午市先回0.62%，守短线支持轨。

恒指未能攻破23,000阻力，昨温和低开后扩大跌幅，收报21,970，急跌2.2%收场。全日成交额636.6亿港元，显示套利回吐压力稍增。国指10,000关得而复失，昨收9,905，跌2.88%。技术上，已破坏恒指营造上升旗形再涨形态，21,500为回吐关键支持，若失恐进一步下试21,000。短线宜观察着市场对美退市的预期变化，且看大摩新兴市场指数与港股相关系数年初至今高达0.8预见，只有平息才止新兴市场新一轮抛售，从而支持港股。中国内地经济较低增长台阶成定局，对大市股指来讲，确是不宜冀望反弹会有很大空间。顺应国策寻找结构性机遇为主，最近中国连发几个中期规划，无疑环保节能股、电讯设备股等将显现长牛之势。然而，对股民来讲，这些类股份多是一些二、三线股份，有些就是民营企业，虽知大方向，要确保买卖不犯风险，不冒股价之波动也是困难事。(B05)

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流动性紧，大市震荡/ 余少文

国企指数失守10,000点，似乎大市要作深度调整，认为是好事，因为有机会低位入市。至于中国内地流动性近日又紧张起来，即使中国指流动性充裕，但银行同业拆息依然抽高，料拖累大市。中港股市受累亚太股市下跌，A股先升后跌，国企指数跌293点或2.9%，收报9,905点，指数在10,000点之上只守4天便失守，成交额153亿港元，只有13%主板H股逆市升；红筹指数跌88点或2%，收4,228点，成交额56亿港元，走势跟国指一样由头跌到尾。期指结算在即，兼且重磅股将陆续派发中期成绩表，以为大市可以牛皮但又跌眼镜，因为资金流出新兴市场，市场又担心1997年金融风暴再现。至于中国内地流动性又开始紧张，前日中国内地银行同业拆息上升，当中两周拆息升越5厘，高见5.156厘。

人民银行行长周小川同日虽表示，中国经济流动性在一个中期阶段来讲是总体充裕。可惜昨日拆息并没有受到周小川出口术而回落，反而继续全线上升，1个月拆息升越5厘，至5.218厘，似乎短期流动性仍然偏紧。虽然昨日拆息升幅不大，最多是隔夜拆息升45.1个基点，但留意到央行昨日进行逆回购操作金额高达360亿元人民币，跟上周二都是7天期和利率3.9厘，惟上述金额是央行自7月底重启逆回购操作以来最大的单日金额，亦高于上周二的110亿元人民币7天期逆回购金额，变相投入250亿元人民币流动性。至于明日有14天期的150亿元人民币逆回购到期，若然央行续放水，应该会再增加逆回购操作金额。

大市虽回升，中国内地银行拆息并没有因为央行重启逆回购而回落至6月前水平，反映流动性并没有中国所讲般充裕。若然拆息未来一段日子继续上升，相信中国内地股市也会大幅调整，中资股又会受拖累，因为预计中资股上半年业绩难有惊喜，短期缺乏利好因素兼在流动性不足下，大市易跌难升。大市虽跌，仍有不少中资股逆市上升或创一年高位，如中海油田服务 昨曾高见19.64港元，全日则升1.8%，收18.98港元。中海油服走高，是因为上半年业绩好过预期，半年赚31.8亿港元，升33%，当中第二季盈利高达19.8亿港元，令不少证券商上调中海油服目标价或投资评级。(B03)