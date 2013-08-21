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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:23 BJT

中国个股：天津海运拟定向募集不超120亿元，海航集团料仍为实际控制人

路透上海8月21日 - 中国集装箱航运企业天津海运 在停牌一个多月之后，周三公告称，拟非公开发行募集不超过120亿元人民币，中国海航集团旗下海航物流拟认购不低于36亿元，预计将成为公司控股股东。

天津海运此次拟非公开发行不超过34.5亿股股票，发行价为3.48元。

本次发行前，大新华物流持有天津海运29.93%的股份，为公司控股股东。发行完成后，海航物流预计将持有上市公司23.83%的股份，可能成为公司的控股股东，公司控制权将可能发生变化，但由于两家物流公司均为海航集团成员企业，实际控制人并未发生变化。

天津海运公告，本次募集资金扣除发行费用后，计划用于购买10艘 VLCC 油轮及购买4艘LNG船；剩余金额用于补充流动资金。

天津海运2013年上半年公司基本每股收益-0.0287元，归属上市公司股东的净利润-2,559.77万元。

公司股票自7月15日起停牌，将于今日复牌。停牌前一交易日收报4.21元。（完） (发稿 徐永; 审校 林高丽)

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