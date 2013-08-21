港报社评：直资制度要改，有教无类的津中不应受罚--明报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
圣士提反女子中学搁置转直资，事件虽然暂告一段落，但直资制度的真正问题并未解决--多间津中名校放弃有教无类的教育理想争相变成贵族学校，固然令人扼腕，但问题的症结在于现制度下直资学校拥有不少制度及资源优势，对津校构成不公平竞争。
直资制度设计的本意，是容许部分学校引入弹性，获得政府资助之余，容许学校收取额外学费，并可自主收生，更灵活地安排教学。只是，制度被部分不负责任的教育工作者滥用。
直资学校有多项特权，“直资”一词被家长解读为“优质名校”的代名词，结果直资学校收到更多成绩与家境俱佳的学生。反观传统津校，优秀学生减少，接受中央派位也自然收到部分家境欠佳的学生，若公开试成绩下跌，家长也开始却步，很容易滑入“恶性循环”。如此这般，津校变相受到惩罚。这公平吗？
政府必须认真检讨现行的直资制度，正如香港中学校长会主席李雪英所言，“在学校运作上，政府给予直资学校更大的弹性，包括行政、课程、收录学生、公布收生结果等，在在让人深信直资占有优势。直资学校是否优势尽占，影响其他公营学校的发展，政府绝对有责任检讨、解释”。
我们认为，政府必须联同教育界各持份者认真总结直资制度的利弊得失，亡羊补牢。政府应该从政策入手，勿再变相惩罚津贴中学，让这些学校可以公平竞争优秀学生，让津中有合理的条件坚持有教无类的理想，让中下阶层的子女可以透过个人努力，只凭成绩便可以得到良好的教育，这是促进社会流动的正途。(A04)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数