港报社评：直资制度要改，有教无类的津中不应受罚--明报8月21日

圣士提反女子中学搁置转直资，事件虽然暂告一段落，但直资制度的真正问题并未解决--多间津中名校放弃有教无类的教育理想争相变成贵族学校，固然令人扼腕，但问题的症结在于现制度下直资学校拥有不少制度及资源优势，对津校构成不公平竞争。

直资制度设计的本意，是容许部分学校引入弹性，获得政府资助之余，容许学校收取额外学费，并可自主收生，更灵活地安排教学。只是，制度被部分不负责任的教育工作者滥用。

直资学校有多项特权，“直资”一词被家长解读为“优质名校”的代名词，结果直资学校收到更多成绩与家境俱佳的学生。反观传统津校，优秀学生减少，接受中央派位也自然收到部分家境欠佳的学生，若公开试成绩下跌，家长也开始却步，很容易滑入“恶性循环”。如此这般，津校变相受到惩罚。这公平吗？

政府必须认真检讨现行的直资制度，正如香港中学校长会主席李雪英所言，“在学校运作上，政府给予直资学校更大的弹性，包括行政、课程、收录学生、公布收生结果等，在在让人深信直资占有优势。直资学校是否优势尽占，影响其他公营学校的发展，政府绝对有责任检讨、解释”。

我们认为，政府必须联同教育界各持份者认真总结直资制度的利弊得失，亡羊补牢。政府应该从政策入手，勿再变相惩罚津贴中学，让这些学校可以公平竞争优秀学生，让津中有合理的条件坚持有教无类的理想，让中下阶层的子女可以透过个人努力，只凭成绩便可以得到良好的教育，这是促进社会流动的正途。(A04)