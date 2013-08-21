港报社评：严防大鳄变招袭港--星岛日报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
亚洲多国在美国联邦储备局扭紧水喉的阴影下，股汇齐跌，担心重燃新一轮亚洲金融风暴的火头。
大部分香港人对1997年回归后，打起千亿“官鳄大战”仍记忆犹新。经此惨痛教训，港人不会如16年前般掉以轻心。要提防的是，大鳄不会一招用到老，随时另找市场新弱点来狙击。
现在美国稳步复苏，联储局5月透露将缩小量宽规模，热钱开始回流美国债市。2个月前，中美领导人的“庄园之会”，中国国家主席习近平，已经当面向美国总统奥巴马表明，希望美国关注其金融政策的“外溢性影响”。
香港经历了上次亚洲金融风暴之后，大鳄要重操故技不再那么容易。但只要资金大量持续撤离本港，也不担保经济能够软着陆。
97年楼价狂升成为经济致命伤，分析员指出，现时楼市已潜藏三大隐忧，包括加息、辣招和内地买家减少，可以结合成“完美风暴”。港府连番出招为楼市降温，港人不再如97年后疯狂借钱买楼，楼市泡沫本应不如97年严重，但内地买家在亚洲金融风暴后逐步涌入，令楼价早已升越巅峰。
当年内地民间资金来港较少，中央领导人豪言愿以国家数千亿元的外汇储备为港撑腰。现在内地储备仍然丰厚，但是本身亦要面对增长放缓和地方债问题，已经成为一些大鳄“唱衰”亚洲市场的藉口。
金融风暴形成必有经济的基本因素，亚洲如果卷起新一轮震荡，香港就算未遭正面吹袭，都会受风暴环流影响，港人固然要系好安全带，政府更要留意大鳄异动，确保能够见招拆招。(A06)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数