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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:08 BJT

港报社评：严防大鳄变招袭港--星岛日报8月21日

亚洲多国在美国联邦储备局扭紧水喉的阴影下，股汇齐跌，担心重燃新一轮亚洲金融风暴的火头。

大部分香港人对1997年回归后，打起千亿“官鳄大战”仍记忆犹新。经此惨痛教训，港人不会如16年前般掉以轻心。要提防的是，大鳄不会一招用到老，随时另找市场新弱点来狙击。

现在美国稳步复苏，联储局5月透露将缩小量宽规模，热钱开始回流美国债市。2个月前，中美领导人的“庄园之会”，中国国家主席习近平，已经当面向美国总统奥巴马表明，希望美国关注其金融政策的“外溢性影响”。

香港经历了上次亚洲金融风暴之后，大鳄要重操故技不再那么容易。但只要资金大量持续撤离本港，也不担保经济能够软着陆。

97年楼价狂升成为经济致命伤，分析员指出，现时楼市已潜藏三大隐忧，包括加息、辣招和内地买家减少，可以结合成“完美风暴”。港府连番出招为楼市降温，港人不再如97年后疯狂借钱买楼，楼市泡沫本应不如97年严重，但内地买家在亚洲金融风暴后逐步涌入，令楼价早已升越巅峰。

当年内地民间资金来港较少，中央领导人豪言愿以国家数千亿元的外汇储备为港撑腰。现在内地储备仍然丰厚，但是本身亦要面对增长放缓和地方债问题，已经成为一些大鳄“唱衰”亚洲市场的藉口。

金融风暴形成必有经济的基本因素，亚洲如果卷起新一轮震荡，香港就算未遭正面吹袭，都会受风暴环流影响，港人固然要系好安全带，政府更要留意大鳄异动，确保能够见招拆招。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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