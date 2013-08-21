中国证券：光大“乌龙”事件考验执法决心，重罚才能给A股希望--新华

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国新华社周二发表署名文章称，对光大证券“乌龙”事件的处置极大地考验着监管层的执法决心，只有重罚光大证券 才能给中国A股市场带来希望。
文章指出，无论是有意为之还是纯粹的系统问题，光大“乌龙”事件已经严重扰乱了市场秩序，给投资者造成了损失，毁灭性地增加了投资者对A股的不信任，让信心本就低迷的A股更加孱弱。
“如果最终光大证券被定性为系统缺陷而逃脱责罚或者只受到很轻的处罚，那么此事对于整个A股市场将构成致命打击。”文章指出。
文章并称，光大证券的查处必定面临很大的难题，也会让监管层承担很大压力。但为了A股市场的健康发展，为了让监管层的执法誓言落到实处，光大证券必须受到重罚。
中国证监会周日发布公告称，决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。
证监会周一召开全国证券期货稽查执法工作会议，向资本市场违法违规行为高调宣战，并宣布新增600名稽查执法人员，并规定市场案件一年内必须结案，意味着加强稽查执法正在成为中国证券业管理层的监管重心。 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数