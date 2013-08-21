港报社评：通胀加剧损民生，未雨绸缪纾贫困--信报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
香港7月综合消费物价指数按年上升6.9%，较对上一个月4.1%的相应升幅，高出一大截，令人惊觉通胀扩大的威胁倏然掩至，中下阶层生活恐百上加斤。
政府解释，上月综合消费物价指数大幅冒升，主要是由于去年7月公屋居民免缴租金导致比较基准降低，若剔除当局一次性纾困措施的影响，月内的基本通胀率为4.2%。然而，本地综合消费物价指数由今年1月的113.1上升至7月的115.8，通胀压力渐增的趋势不啻显而易见。市民对通胀上扬之势，宜作好心理准备。
导致7月通胀升温的主要原因，乃私人房屋租金上涨的影响逐步浮现，以及旅游费用上升所致，其中屋租问题自更受关注。香港约有三分之一的人口住在出租公屋，私人住宅租金持续向上，最受困扰的是“无壳”中产和苦苦轮候公屋的低收入人士。
租金高企，升幅尤其者是分间房间；同样由屋租而引致的通胀之苦，最难承受的也是蜗居于劏房、板间房等的一群。当局除了暂时通过关爱基金发放津贴以济燃眉之急外，如何安排中转居所帮助公屋轮候册上的困难户，更是刻不容缓。
还有“民以食为天”，按上月综合消费物价指数和甲类消费物价指数的升幅，外出用膳分别为4.4%和4.5%%，食品（不包括外出用膳）则分别为3.6%和 4%。但现时不系餐厅，经常悄悄加价而减少份量，通胀压力恐怕比官方的统计数据还要令人担忧。
近年香港经济虽有增长，但低下阶层无法分享经济成果，面对通胀之忧，愈来愈多市民感到情绪困扰，政府在下月制订贫穷线之余，尽快推出扶贫举措，减低通胀的影响。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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