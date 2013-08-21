港报社评：亚洲金融风暴难再，港要防折腾--经济日报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
美国退市阴霾触发新兴市场走资，昨续重创亚太股汇，外界虽忧亚洲金融风暴将重演，惟区内经济体的防御机制已胜当年。惜部分经济发展与资产市场过度亢奋的地区，恐难逃退市大潮冲击。
美国储局将在下月中的议息会议后减买债，驱使部分在新兴国热钱回流美国。在走资潮下，亚太股市大趺，市场深忧此是亚洲金融风暴再临的前奏。
然而，亚洲再现骨牌式崩塌的风险应有限。因1997年的亚洲金融风暴后，区内各国签署了资金互助的清迈协议。惟更关键的是，目前新兴市场和当年有明显分别，就是已非所有经济体都是热烘虚火，而是强弱有别。
当年位处风眼的泰国，目前外债仅为当年一半、外汇储备则倍增；中国生产总值已猛增至去年约52万亿元人民币，外储规模更冠全球。
惜部分新兴国经济却见虚浮，如印尼过去两年没有趁经济上升之机，治理生产效率低、产业升级慢等顽疾；又如印度在资金潮涌入下，掩盖国家负债膨胀等难题。现在退市逼近，这些国家就将最先被炒家开刀。
港股昨虽捱沽，但估值不算高昂，故昨天之跌应因港股流动性高，大户遂先沽港股作部署，未来或反成资金避风港。惟香港绝不能掉以轻心，因香港有一重大弱点，就是居高不下的楼市。若热钱走得太急、香港市场利率被大幅推升，那楼市泡沫恐被大力挤压，并倒过来冲击股市和经济。
若走资太急，重挫亚太或其他新兴市场的金融及经济，美国经济亦难免受牵连，恐拖慢其复苏步伐。故新兴市场风险再升，储局为免误触地雷、贪快得慢，退市步伐便不得慎之又慎。(A08)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
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